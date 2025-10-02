Росія вдосконалила свої балістичні ракети «Іскандер-М»

Росія вдосконалила свої балістичні ракети «Іскандер-М» та «Кинджал», аби ефективніше протидіяти системам ППО Patriot. Про це у четвер, 2 жовтня, повідомила газета Financial Times з посиланням на джерела серед українських та західних чиновників.

Зі слів співрозмовників видання, атаки, спрямовані проти українських виробників дронів цього літа, свідчать про те, що Росія вдосконалила ракети «Іскандер-М» та «Кинджал». Таким чином ворог намагається протидіяти американським системам ППО Patriot, адже саме вони здатні збивати російські балістичні ракети.

Financial Times пише, що тепер російські балістичні ракети після запуску спершу рухаються по типовій траєкторії, а потім можуть змінювати курс, пікірувати під великим кутом або виконувати маневри.

У повідомленні також зауважують, що при цьому рівень перехоплення балістичних ракет Україною покращився упродовж літа, досягнувши 37% у серпні, але впав до 6% у вересні.

Нагадаємо, на початку вересня повідомляли, що Росія у 2025 році планує істотно наростити обсяги виробництва військової техніки, насамперед ракет різного класу. За словами заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, агресор запланував випуск майже 2,5 тис. високоточних ракет різного класу. До них належать крилаті та балістичні ракети комплексу «Іскандер», гіперзвукові ракети «Кинжал» та інші.