Правозахисниця Катерина Рашевська повідомила про примусове вивезення українських дітей до КНДР

Росіяни направляють викрадених з окупованої території України дітей у військові табори в Росії, Білорусі та у Північній Кореї. Про це у середу, 3 грудня, під час слухання у Сенаті США розповіла експертка з міжнародного правосуддя та юридичного аналізу Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська, передає «Суспільне».

За словами правозахисниці, існує щонайменше 165 таборів, до яких Росія відправляє викрадених з України дітей для русифікації та мілітаризації. Ці спеціалізовані заклади діють на окупованих територіях, а також в Росії, Білорусі та Північній Кореї.

Під час виступу у Сенаті Катерина Рашевська показала фото 12-річного Міші з окупованої частини Донеччини та 16-річної Лізи Сімферополя, що в окупованому Криму. За даними Рашевської, росіяни відправили Мішу та Лізи до військового табору «Сонгдовон» у КНДР.

«У цьому таборі дітей навчали знищувати японських військових і знайомили з корейськими ветеранами, які в 1968 році напали на американський корабель “Пуебло”, вбивши і поранивши дев'ятьох американських солдатів», – заявила Катерина Рашевська.

Катерина Рашевська наголосила, що росіяни називають викрадення українських дітей «евакуацією», але при цьому порушують міжнародне гуманітарне право, адже не вживають заходів для возз'єднання дітей з рідними. Крім того, відповідно до процедури евакуації, росіяни мали б надати список евакуйованих дітей до Міжнародного комітету Червоного Хреста, проте й цього вони не зробили.

Додамо, що у лютому 2024 року Володимир Зеленський повідомляв, росіяни викрали приблизно 20 тис. українських дітей.

Нагадаємо, серед викрадених Росією дітей Пилип Головня з Маріуполя, якого нібито усиновила російська так звана уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова. У жовтні 2025 року в одному з інтерв’ю вона скаржилась, що «ускладнив загальний сімейний фон». Зокрема, за словами Льової-Бєлової, хлопець співав українські пісні, споживав український контент, не хотів жити в Росії, але їй «вдалося впоратись» з антиросійськими настроями хлопця.