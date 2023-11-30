Росія знову атакувала Україну безпілотниками

В ніч на 30 листопада російські військові знову атакували Україну ударними дронами Shahed та керованими авіаційними ракетами. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Зазначається, що Росія запустила по Україні ударні БпЛА Shahed з двох напрямків: окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю. Крім того, окупанти завдали удару по Донеччині зенітними керованими ракетами С-300.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, шістьма ракетами «С-300» вночі окупанти одночасно вдарили по Покровькому району Донеччини.

У Покровську серед постраждалих – родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям. Також поранення отримав 13-річний хлопчик. Попередньо пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.

«Один зі снарядів вибухнув на подвір’ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни оселі, сім’я опинилася під завалами.

Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає», – повідомив Ігор Клименко.

У Новоградівці росіяни влучили у багатоповерховий будинок. Поранення отримала 13-річна дитина. СТановм на ранок 30 листопада на місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та працівники ДСНС. Під завалами імовірно можуть знаходитися ще 5 людей, серед них – дитина.

У Мирнограді росіяни вдарили 2 ракетами із ЗРК «С-300». Руйнувань зазнав відділ поліції.

Для відбиття повітряної атаки залучили, винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил ти Сил оборони України.

В результаті бойової роботи вночі було знищено 14 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях України.

Нагадаємо, в ніч на 29 листопада Росія запустила по Україні 21 ударний дрон Shahed-136/131 та три керовані авіаційні ракети Х-59. Основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, ракет – південь країни.