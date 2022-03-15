Росія навіть близько не отримала того, на що розраховувала спочатку

Кремль задіяв усі 100% (близько 150 тис. військовослужбовців), які мали вторгнутися в Україну та у найкоротші терміни окупувати всю її територію. Про це заявив високопосадовець із Пентагону на закритому брифінгу 14 березня, пише «Українська правда» з посиланням на низку американських ЗМІ.

Незважаючи на бомбардування мирного населення, загалом просування російської армії територією України майже скрізь зупинилося.

Крім того, попри велику кількість живої сили, російські війська поблизу Києва продовжують залишатись легкою мішенню для українських захисників.

Причиною невдач армії окупанта Пентагон називає жорсткий опір, який чинять путінським окупантам українські війська.

За словами американських розвідників, минуло майже три тижні з дня вторгнення в Україну, але зараз Росія навіть близько не отримала того, на що розраховувала спочатку.

«Немає помітних змін у просуванні на Київ, вони застрягли біля аеродрому у Гостомелі. Відсутність прогресу значною мірою пояснюється українським спротивом. Кілька разів росіяни свідомо робили паузи, щоби перегрупуватися, але здебільшого затримка їхніх сил пов'язана з масштабним опором українців», – повідомив чиновник Пентагону.

За даними Пентагону, у бік Ізюма намагається просунутися колона близько 50-60 машин. Поки що немає ознак того, що Росія поповнює свої сили в Україні боєприпасами чи військами зсередини Росії: «100% зібраних Путіним сил уже в Україні. Ми не бачимо, щоб завозилося ще щось».

За даними ЦРУ, які вже неодноразово озвучувалися, Володимир Путін очікував «захопити Київ за два дні».

Офіційні особи США також підрахували, що українці з початку активних воєнних дій вже ліквідували на своїй території від 5000 до 9000 солдатів країни-агресора (йдеться про вбитих). Дані про кількість поранених та полонених поки що не озвучуються, ймовірно, цифри уточнюються.