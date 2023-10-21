На Авдіївському напрямку фронту російські окупанти почали рити тунелі ближче до позиції українських військ. Зокрема, вони це роблять для маскування, а також для неочікуваних атак з-під землі. Про це повідомив речник 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь в етері телемарафону.

«Вони почали застосувати таку тактику – рити тунелі. Риють ближче до наших позицій. По-перше, для маскування. По-друге, щоб десь виникнути ближче до наших позицій неочікувано», – розповів він.

Коцуконь додав, що українські розвідники також виявили, що росіяни використовують роботизовані машинки, які виконують функцію транспортних. І йдеться не про машинки на радіокеруванні, а про спецзасоби, які перевозять боєкомплект, тобто можуть перевозити достатню вагу.

Також речник розповів, що біля Авдіївки запеклі бої тривають щодня. І попри те, що їхні масштаб та інтенсивність знизились цими днями, але окупанти не полишають спроб штурмувати українські позиції.

«На жаль, ресурсу в них ще достатньо. Щодня [росіяни] кидають нові й нові сили на штурми: як особовий склад, так і бронетехніку, авіацію, артилерію. І щодня вони ходять у штурми, намагаючись перерізати шляхи постачання до Авдіївки або хоча б взяти її під вогневий контроль», – зазначив Коцуконь.