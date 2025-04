Росіяни стратили українських військових

Російські військові скоїли черговий воєнний злочин проти громадян України. Окупанти розстріляли чотирьох українських військових, яких захопили у полон у селі П’ятихатки Запорізької області. Про це у четвер, 10 квітня, повідомило The Associated Press.

Журналісти The Associated Press оприлюднили відео зі стратою росіянами чотирьох українських військових, захоплених у полон. На кадрах видно, як українці виходять зі зруйнованої будівлі з піднятими руками та лягають на землю обличчям вниз. Після цього росіяни відкрили вогонь та розстріляли полонених. За даними The Associated Press, подія трапилась 13 березня.

Увага! Відео містить чутливий контент!

«З-поміж усіх страт, які ми бачили з кінця 2023 року, це один із найяскравіших випадків. Це не бойові дії, це – незаконне вбивство», – цитує AP співробітника лондонської групи, яка спеціалізується на візуальних розслідуваннях Ролла Коллінза.

Водночас зауважує The Associated Press, це ж відео поширили прокремлівські Telegam-канали. Щоправда, відео, опубліковане росіянами скорочене і на ньому не має кадрів зі стратою: «В результаті роботи наших хлопців ворог вирішив не вбивати і вийшов з піднятими руками», – написав російський військовий блогер, який опублікував відео.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, він направив листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, які мають зафіксувати злочин.

«Акцентую, що такі розстріли – це не поодинокий випадок, а системна політика РФ, яка заохочується на найвищому рівні! Тому необхідно не просто задокументувати такі випадки, а ретельно їх розслідувати та притягнути злочинців до відповідальності», – наголосив Дмитро Лубінець.

На оприлюднене АР відео також відреагувало МЗС України. Речник зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий наголосив, що такі дії росіян – воєнний злочин, і він має бути розслідуваний, зокрема, Міжнародним кримінальним судом.

«Усі винні мають понести відповідальність. Ці страти не тільки показують, що ми маємо справу зі звірами. Вони також демонструють, що російська армія – це збіговисько дегенератів. Їм бракує базової дисципліни, оскільки дисципліновані армії не страчують військовополонених — це суперечить військовій логіці», – заявив Георгій Тихий.

Нагадаємо, 27 лютого, «Суспільне» опублікувало відео, на якому військовий російської 810-ї бригади морської піхоти зізнається у страті українського військовополоненого. За його словами, він вбив полоненого військового через те, що той мав поранення ноги.