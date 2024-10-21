45 російських безпілотників було локаційно втрачено

У ніч на понеділок, 21 жовтня, росіяни атакували Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Загалом цієї ночі росіяни випустили 119 засобів повітряного нападу, серед яких:

1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23,

1 керована авіаційна ракета Х-35,

1 керована авіаційна ракета Х-31П,

116 ворожих БпЛА,

Повітряні сили відзвітували про збиття 59 ворожих БПЛА. Ліквідовували ворожі цілі в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях. Проте декілька безпілотників таки влучили по цивільній інфраструктурі.

Робота ППО вночі 21 жовтня

Ще 45 російських безпілотників було локаційно втрачено. До 10-ти ворожих БПЛА станом на 10:00 знаходилися в повітряному просторі України.

Відомо, що під час нічної атаки під обстріл потрапив Солом'янський район Києва. Внаслідок атаки сталася пожежа, постраждала людина.

Також повідомляли, що у неділю, 20 жовтня, ввечері росіяни завдали по Харкову кілька авіаударів. Постраждали щонайменше 13 мешканців.