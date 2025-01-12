Одна жінка загинула внаслідок атаки російської авіації по інтернату у місті Суджа Курської області 11 січня. Про це повідомив у неділю, 12 січня, пресофіцер військової комендатури на території Курської області Олексій Дмитрашківський.

У суботу, 11 січня, російська авіація завдала авіаудару по інтернату у місті Суджа Курської області, де перебували люди літнього віку. Одна жінка отримала травму, внаслідок якої померла у неділю зранку.

«Вчора ввечері російська авіація завдала два авіаційних удари в район інтернату міста Суджі. В результаті чого жінка отримала рвану рану руки. Станом на ранок жінка померла», – розповів пресофіцер.

Приміщення інтернету дуже пошкоджене, вибиті всі вікна та двері. Наразі вирішують, куди перемістити 70 людей, що мешкали у тій будівлі.

«Люди всі літнього віку, дуже багато людей, які мають інвалідність, хворобу Паркінсона, післяінсультні, одна особа з психічним захворюванням. Тобто стан людей на цей час досить тяжкий», – додав Дмитрашківський.

За його словами, на території Росії, яку контролюють українські війська, перебуває близько 2 тис. людей.

Нагадаємо, 5 січня низка російських пропагандистських каналів одночасно заявили, що українські сили почали наступальну операцію з району Суджі в напрямку Бердин – Велике Солдатське в Курській області. Того ж дня керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував хороші новини з Курського напрямку.