У 2018 році чоловік був засуджений в Івано-Франківську за торгівлю людьми

Служба безпеки України повідомила про підозру полоненому бойовику «ДНР», який вже був засуджений в Івано-Франківську за торгівлю людьми, утриманні місць розпусти і виготовлення порнографії. Вийшовши під заставу з СІЗО, він втік у Донецьк, де знову потрапивши за грати, вирішив мобілізуватися у «народну міліцію ДНР». Бойовик здався військовослужбовцям ЗСУ в районі Красногорівки.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 1 березня, уродженця Донецька помістили під варту в Івано-Франківську у 2018 році. Він вніс заставу та вийшов зі слідчого ізолятора. Після цього, порушивши умови запобіжного заходу, таємно виїхав на окуповану територію Донецької області.

«У Донецьку зловмисник знову потрапив за ґрати за кримінальні злочини. У вересні 2022 року він звернувся із заявою до керівництва СІЗО про бажання воювати в «армії днр». Зловмисника мобілізували до 11 окремого полку «народної міліції днр» на посаду гранатометника 1 взводу 8 роти, 3 мотострілкового батальйону з військовим званням «рядовий» та позивним «Дерево», – розповідають в СБУ.

Бойовик воював під Авдіївкою в районі населених пунктів Первомайське, Верхньоторецьке, Новоселівка та Красногорівка і здався в полон ЗСУ за програмою «Хочу жити». Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру за державну зраду, колабораційну діяльність, участь у терористичній організації та непередбачених законом збройних формуваннях. Йому загрожує 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.