На совісті Олега Тимошина обстріли низки об’єктів в різних містах України

Українські правоохоронці повідомили про підозру російському військовому, який віддав наказ про ракетний удар по багатоквартирному будинку у Дніпрі. Про це у вівторок, 24 січня, розповіли у Службі безпеки України.

Мова йде про командира 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації ВПС РФ полковника Олега Тімошина.

Загалом жертвами ракетних обстрілів, скоєних за його наказом, стали 88 мирних жителів, ще близько 240 отримали поранення.

«Зокрема, саме він організував удар по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року. Внаслідок обстрілу загинуло 46 людей, ще 79 – травмовано. Він також причетний до ракетного удару по торговому центру у Кременчуці 27 червня минулого року. Тоді загинула 21 особа, поранено 77 мирних жителів», – зазначили у СБУ.

Крім того, на совісті Тимошина обстріл торгового центру Рів'єра в Одесі, будинку культури у Лозовій Харківській області, багатоповерхівки та бази відпочинку Годжі у селищі Сергіївка, для яких використовувалися бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3 з крилатими ракетами Х-22 та Х-32.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни), російському воєнному злочинцю загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомляв ZAXID.NET, 14 січня Росія масовано атакувала Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 38 ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 25 із них. Одна з крилатих ракет Х-22 влучила в багатоповерхівку у Дніпрі. У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що наразі не здатні збивати ракети цього типу, а попередні повідомлення про нібито «збиття» Україною Х-22 були неправдивими.

О 13:00 17 січня у Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару. Під завалами знайшли 45 людських тіл.