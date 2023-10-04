В СБУ розповіли про викритих кліриків УПЦ МП

З початку повномасштабної агресії Росії проти України за матеріалами СБУ було розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП, з яких 14 – митрополити церкви. Про це повідомили у прес-службі СБУ у середу, 4 жовтня.

Серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору. Правоохоронці також розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

«У результаті оперативних та слідчих дій 26 фігурантам-представникам УПЦ МП повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки», – повідомили в СБУ.

Двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в полоні в росіян. Мова йде про настоятеля Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ МП, який у квітні 2022 року «здавав» російським окупантам учасників руху опору на території громади. Його засудили на 12 років тюрми, однак згодом обміняли разом з полоненими російськими військовими на 63 українських захисників.

Також співробітники СБУ затримали клірика Горлівської єпархії УПЦ МП, який після захоплення Лимана організував збори мешканців громади для «обрання» керівництва місцевої окупаційної адміністрації. За матеріалами СБУ, він отримав 7 років позбавлення волі, а потім його обміняли на українських захисників. До 5 років тюрми засуджено керуючого Тульчинською єпархією УПЦ МП на Вінниччині. Зловмисник пропагував збройну агресію РФ серед прихожан та виправдовував тимчасову окупацію частини території України.

Разом з цим, за ініціативою Служби безпеки припинено громадянство України 19 представникам УПЦ (МП), які мають російські паспорти та поширювали прокремлівські наративи про війну в Україні. Серед них – митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також з тимчасово окупованого Криму. Також за матеріалами СБУ заборонено в’їзд в Україну понад 177 клірикам РПЦ, у тому числі колишньому митрополиту Роменському і Буринському УПЦ (МП) у Сумській області.

За викритими фактами тривають комплексні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до підривної діяльності в релігійному середовищі України в умовах війни.

«Служба безпеки вкотре наголошує, що у своїй діяльності діє виключно в межах Конституції України та діючого законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду. Але жоден ворожий поплічник та кримінальний елемент не зможе за рясою сховатися від правосуддя за злочини проти України», – наголосили в СБУ.

Зазначимо, що починаючи з жовтня 2022 року, СБУ влаштувала на об’єктах УПЦ МП по всій Україні активні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ МП раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», заявляючи, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій.