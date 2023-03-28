Чоловік публікував дописи на підтримку Путіна та російської армії у соцмережі «Однокласники», виставляючи українців злочинцями та вандалами

СБУ викрила у Львові інтернет-агітатора, який підтримує російську армію та поширював фейки про начебто злочини та звірства українців. Затриманий є колишнім радянським військовим.

Як вказано у повідомленні СБУ Львівщини, пенсіонер є уродженцем РФ та колишнім радянським військовим, він тривалий час живе у Львові. Чоловік публікував дописи на підтримку Путіна та російської армії у соцмережі «Однокласники», виставляючи українців злочинцями та вандалами. З-поміж злочинів, які агітатор приписував українцям, половина була вигаданою, а другу половину вчиняла саме російська армія.

Крім того, він публікував дописи, що принижують честь та гідність інших націй, провокують національну та етнічну ворожнечу. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта СБУ вилучила ноутбук та мобільний телефон, які він використовував для поширення проросійської пропаганди.

Агітатору повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників.

ч. 1 ст. 161 – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

За такі дії законом передбачено позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.