Організатором банди виявився чоловік, який відбуває покарання в одній із колоній на Волині за грабіж

Служба безпеки та Національна поліція викрили на Волині злочинне угруповання, члени якого створювали штучні конфліктні ситуації з місцевими жителями, а потім вимагали гроші. Про це у вівторок, 26 грудня, повідомили в Управлінні СБУ у Волинській області.

Співробітники СБУ задокументували факт «вибивання» понад 120 тис. грн з пораненого воїна-гранатометника ЗСУ, який повернувся з передової для лікування та реабілітації. Почувши відмову, учасники банди напали на українського воїна і завдали йому тілесних ушкоджень у вигляді черепно-мозкової травми та забою шийного відділу хребта. У разі подальшого спротиву, вони погрожували потерпілому фізичною розправою.

Служба безпеки затримали трьох учасників злочинного угруповання під час отримання ними частини грошей. За даними слідства, організатором банди виявився чоловік, який відбуває покарання в одній із колоній на Волині за грабіж. До незаконної діяльності він дистанційно залучив трьох своїх спільників на волі, які перебувають на волі. Однак вони раніше вже мали тюремні строки за розбій, крадіжки та вимагання.

«Отримані злочинним способом гроші зловмисники направляли на власні потреби, а також поповнювали “злодійську касу”», – зазанчили в СБУ.

Наразі усім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (Вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження). Затримані перебувають під вартою. Триває розслідування. Затриманим загрожує до 12 років тюрми.