Любов Міндіч користувалася квартирою на вулиці Малая Бронная у Москві

Рідна сестра колишнього соратника українського президента Тимура Міндіча – Любов Міндіч – протягом 10 років користувалася квартирою в центрі Москви, що належить родині генерала російської армії та колишнього високопосадовця адміністрації президента РФ. Про це повідомили у середу, 11 лютого, у спільному розслідуванні «Слідство.Інфо» та Dnipro.media.

За даними розслідування, чоловіком Любові Міндіч може бути російський бізнесмен Андрєй Журавльов, із яким у неї троє дітей. Усі вони є громадянами Росії. Журавльов володіє 70% компанії «ЭКОБЕРЕНИЧЕ РУС» та веде спільний бізнес із групою компаній «Регіон», яка співпрацює з російськими нафтовими гігантами, зокрема «Роснефть» і «Тюменьнефтегаз».

Згідно з інформацією журналістів, Любов Міндіч замовляла доставку товарів з московських магазинів на адресу квартири на вулиці Малая Бронная щонайменше з 2014 року. Ця ж квартира зазначена як місце проживання у профілях російських медичних сервісів станом на 2024 рік.

Квартира площею понад 180 м2 із 2009 року належить Альоні Аброськіній. Її чоловік Нікалай Аброськін – генерал російської армії, який у 2000-х роках очолював Федеральне агентство спеціального будівництва Міноборони Росії, а згодом був першим заступником керівника Управління справами президента РФ до грудня 2020 року.

На фото зліва – Ніколай Аброськін, справа – Владімір Путін

Журналісти намагалися отримати коментарі від Любові Міндіч та власників квартири, проте відповіді не отримали. Тимур Міндіч заявив, що його сестра не має майна та не веде діяльності в Росії.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. За даними слідчих, зловмисники отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від вартості контракту. Незаконно отримані гроші легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва, йдеться про близько 100 млн доларів.

НАБУ встановило, що корупційною схемою керував співвласник студії «Квартал 95» 46-річний Тимур Міндіч. За версією слідчих, він розпоряджався фінансовими потоками, визначав суми виплат і впливав на керівників центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах, зокрема в енергетиці та обороні. Бізнесмен виїхав з України 10 листопада за кілька годин до обшуків НАБУ.

Міндіча знайшли в Ізраїлі. Він заявив, що не планує повертатись в Україну, а розслідування проти себе вважає «маніпуляціями».