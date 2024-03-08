«За» проголосував 441 депутат

Сейм Польщі у п’ятницю, 8 березня, прийняв резолюцію про введення санкцій у зв’язку з імпортом російської та білоруської агропродукції. Депутати наголошують, що торгівля продукцією приносить великий прибуток до бюджету Росії та Білорусі. Про це повідомляє «Польське радіо».

Нижня палата закликала Євросоюз обмежити імпорт російської та білоруської продукції. За словами кореспондента «Польського радіо» Томаша Зєлєнкєвича, «за» проголосував 441 депутат, ще двоє – утримались.

«Це наш моральний обов'язок – припинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню спроможності Росії та Білорусі, яка її підтримує, продовжувати війну з Україною. Тим більше, що російський імпорт може містити зерно, вкрадене з окупованих територій України», — йдеться в резолюції.

У документі зазначається, що Росія «використовує продукцію, як зброю, спричиняючи перебої в постачанні української сільськогосподарської продукції по всьому світу».

«Тому головним пріоритетом ЄС має бути продовження підтримки України у відновленні експорту її товарів до країн, які цього найбільше потребують. Торгівля продовольством і сільськогосподарською продукцією не може продовжувати підтримувати жорстокий російський режим і його захисників у Мінську», – йдеться у документі.

Водночас нижня палата закликала Раду ЄС і Європарламент «вжити заходів для захисту чутливих секторів ринку ЄС від надмірного імпорту з України». У документі також наголошується на необхідності провести перевірку положень «Європейської зеленої угоди».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час брифінгу у Вільнюсі пообіцяв звернутися до Євросоюзу із проханням запровадити санкції на сільськогосподарську продукцію з Росії та Білорусі.

Водночас заступник міністра економіки та торговельний представник України Тарас Качка в інтерв’ю Financial Times розповів, що Україна готова обмежити експорт продукції до Євросоюзу, щоб врегулювати конфлікт з Польщею. Проте закликав заборонити імпорт російського зерна, яке надходить до країн Балтії через Білорусь.