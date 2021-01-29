Виготовлена в Індії вакцина NVX-CoV2373 від коронавірусу американської компанії Novavax успішно пройшла фінальну стадію клінічних випробувань та показала ефективність на 89,3%. Раніше стало відомо, що закупівлю саме цієї вакцини зірвали у Міністерстві охорони здоров’я.

Як повідомила компанія Novavax, препарат розроблений на основі білків. Третя фаза клінічних випробувань проводилась у Великій Британії. Його дію також вивчили і на новому штамі коронавірусу, який раніше знайшли у Сполученому Королівстві, а пізніше в інших країнах.

Дослідження дають підстави стверджувати, що вакцина на 95,6% ефективна проти Covid-19 та на 85,6% проти мутованого вірусу. Водночас, значно меншу ефективність вакцина продемонструвала проти штаму коронавірусу, що виник в Південній Африці – 49,4%.

У випробуваннях взяли участь більше 15 тисяч осіб віком від 18 до 84 років, зокрема 27% учасників мали 65 років і більше.

У компанії також додали, що планують опублікувати ще детальніший звіт про результати досліджень з урахуванням появи додаткових даних. Інформацію про клінічні випробування передадуть для попередньої публікації та для рецензій у відповідні журнали. Окрім того, Novavax подала документи на реєстрацію препарату.

Вакцина NVX-CoV2373 – розробка американської компанії Sinovac. Її виготовляє індійська компанія Serum.

У вересні вакцина увійшла в третю фазу клінічних досліджень у Великій Британії, а в кінці грудня – в США.

У січні народна депутатка від «Голосу» Олександра Устінова повідомляла, що міністерство охорони здоров’я зірвало закупівлю цієї вакцини, одна доза якої коштує орієнтовно 84 грн, а, натомість, закупило китайську вакцину від компанії Sinovac Biotech, одна доза якої коштує 504 грн.

Нагадаємо, що серед вакцин, які показали високу ефективність від коронавірусу, дуже високу ефективність показали препарати від Pfizer і Moderna.