25-річного львів'янина затримали під час отримання грошей, він намагався втекти від поліцейських

Поліцейські затримали 25-річного львів’янина, який організував незаконну схему перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками. За свої послуги брав 4 тис. доларів США.

За даними поліції Львівщини, 25-річний львів’янин виготовляв фіктивні документи про участь особи у волонтерських чи громадських організаціях, які давали право виїзду за кордон чоловікам в умовах воєнного стану.

У суботу, 30 липня, неподалік Львова чоловік зустрівся із замовником для отримання частини грошей у сумі 2 тис. доларів США. Побачивши правоохоронців, псевдоволонтер намагався втекти, але його наздогнали і затримали.

Чоловікові повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч.3 ст.332 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Нагадаємо, кілька днів тому 29-річного львівського псевдоволонтера затримали за виготовлення фальшивих документів для ухилянтів.