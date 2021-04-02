Аварія стала найбільшою залізничною катастрофою на острові за останні щонайменше 40 років

У п'ятницю, 2 квітня, у східній частині Тайваню поїзд із приблизно 500 пасажирами потрапив в аварію. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 50 людей, ще понад 140 – дістали поранення, інформує CNN.

Як повідомляється, поїзд із восьми вагонів прямував з Тайбея до Тайдуна та потрапив у аварію на північ від Хуаляня на сході Тайваню.

A train de-railed in a tunnel in Taiwan on Friday, with at least four people feared dead so far and more than 20 injured.

台湾花莲一架列车出轨，目前已经造成20余人受伤，4人死亡 pic.twitter.com/jbtJSZhsh5 — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) April 2, 2021

Він зійшов із рейок на в'їзді в тунель, внаслідок чого кілька вагонів врізалися в його стіну. Внаслідок аварії декілька вагонів фактично розірвало, що стало перешкодою для рятувальників. За даними агентства Xinhua, 61 людину госпіталізували, але ще 72 постраждалих залишилися в пастці на місці трагедії.

За попередніми даними, нібито на рейки з 20-метрової висоти впала вантажівка, яка була неправильно припаркована на схилі над залізницею. Крім того, нібито у фури були несправні гальма. Інші місцеві ЗМІ пишуть, що потяг зіткнувся із технікою, яка розчищала каміння, і деякі вагони врізалися в стіни тунелю.

відео CBS This Morning

Аварія стала найбільшою залізничною катастрофою на острові за останні щонайменше 40 років.

Президентка країни Цай Інвень висловила співчуття сім'ям загиблих і розпорядилася розслідувати інцидент.

За даними BBC, поїзд, який потрапив в аварію, може набирати швидкість до 130 км/год. Ця аварія стала найсерйознішою залізничною катастрофою у Тайвані за останні десятиліття. У 2018 році 18 людей загинули та 175 отримали поранення, коли поїзд зійшов з рейок на північному сході Тайваню. У 1991 році жертвами іншої аварії поїзда стали 30 людей. У 1981 році внаслідок зіткнення потягу на півночі Тайваню також загинули 30 пасажирів, інформує Deutsche Welle.