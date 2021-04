У п'ятницю, 2 квітня, у східній частині Тайваню поїзд із приблизно 500 пасажирами потрапив в аварію. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 50 людей, ще понад 140 – дістали поранення, інформує CNN.

Як повідомляється, поїзд із восьми вагонів прямував з Тайбея до Тайдуна та потрапив у аварію на північ від Хуаляня на сході Тайваню.

A train de-railed in a tunnel in Taiwan on Friday, with at least four people feared dead so far and more than 20 injured.

台湾花莲一架列车出轨,目前已经造成20余人受伤,4人死亡 pic.twitter.com/jbtJSZhsh5