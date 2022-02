Імунітет видужалих від коронавірусу людей значно гірше захищає від штаму «Омікрон», ніж від попередніх варіантів вірусу. Відповідне дослідження опублікували у The New England Journal of Medicine.

Науковці дослідили ефективність набутого імунітету у протидії «Омікрону». Для цього вони проаналізували національну базу даних щодо Covid-19 з початку пандемії.

Те, що «Омікрон» значно легше обходить набутий імунітет, припускалось і раніше. Проте як з'ясувалося, імунітет після одужання від штаму захищав від повторного зараження лише на 56%. Для порівняння, природній імунітет в одужалих від ковіду людей є на 90,2% ефективним проти повторного зараження «Альфа»-штамом, на 85,7% ефективним проти штаму «Бета» і на 92% ефективним проти «Дельти».

Водночас наголошується, що при повторному зараженні «Омікроном» хворі у 87,8% уникали важких форм хвороби.

Центр контролю та профілактики захворювань США наголошує, що найефективнішим і найбезпечнішим методом боротьби з Covid-19 залишається вакцинація, оскільки набуття природного імунітету до вірусу через інфікування може коштувати людині здоров'я та життя.