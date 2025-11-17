Невідомі розвісили та намалювали українські прапори навколо будинку Томіо Окамури

Навколо будинку голови нижньої палати чеського парламенту Томіо Окамури, який раніше зняв український прапор з будівлі парламенту, почали з’являтися синьо-жовті прапори. Про це повідомив у понеділок, 17 листопада, чеський ресурс Novinky.

Невідомі люди розвісили українські прапори на паркані будинку Окамури у районі Бржевнов у Празі. Окрім стягів біля помешкання чеського спікера з’явилися зображення українських прапорів, намальовані балончиком.

За словами речника празької поліції Яна Данєка, наразі правоохоронці документують інцидент та досліджують, чи ці дії завдали шкоди. Сам Окамура заявив, що прапори біля його будинку, «ймовірно, справа рук проукраїнських активістів, які святкують свято 17 листопада з українськими прапорами». Зазначимо, 17 листопада у Чехії відзначають День боротьби за свободу і демократію.

Українські прапори біля будинку чеського спікера з’явилися на тлі скандалу в парламенті, коли новопризначений спікер нижньої палати парламенту Томіо Окамура зняв з будівлі установи прапор України, що висів там від початку російського повномасштабного вторгнення. Тоді Окамура опублікував у своїх соцмережах відео, на якому він тримає драбину для чоловіка, який спускав український стяг.

За словами Окамура, зняття прапора України з будівлі чеського парламенту це – «певний символ». Того ж дня депутати одразу трьох партій засудили вчинок Окамури та вивісили українські прапори з вікон будівлі.

Вже 7 листопада у будівлі українського парламенту вивісили прапор Чеської Республіки. За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, таким чином українці віддячили чеському народу за підтримку та допомогу під час повномасштабної війни.

11 листопада президент Чехії Петр Павел засудив вчинок Окамури та заявив, що український стяг має залишитися на будівлі парламенту до завершення війни. Крім того, президент наголосив на необхідності продовжувати надавати Україні матеріальну допомогу.

Зауважимо, Томіо Окамура відомий своїми українофобними заявами. Він активно просуває тези, що Чехія повинна припинити надавати тимчасовий захист українським біженцям та допомагати Україні взагалі.