Санкції проти нафтових гігантів можуть спрямувати на скорочення енергетичних доходів Кремля

США розглядають можливість запровадження санкцій проти нафтових гігантів «Роснафти» та «Лукойлу», щоб змусити президента Росії Владіміра Путіна погодитися на припинення вогню в Україні. Про це у п’ятницю, 15 серпня, повідомив Bloomberg з посиланням на обізнанні джерела.

Санкції проти нафтових гігантів можуть спрямувати на скорочення енергетичних доходів Кремля, якщо саміт між президентами Дональдом Трампом і Владіміром Путіним на Алясці не призведе до прогресу. Проте Трамп сподівається, що такий крок можуть ввести лише короткочасно, через стурбованість щодо впливу на ціни на нафту. Також розглядають жорсткіші обмеження для тіньового флоту Росії і додаткові мита для країн, що купують російську нафту.

«Такі заходи можуть запроваджувати поступово. Трамп раніше казав, що віддає перевагу митам, а не санкціям, бо вважає їх ефективнішими», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 15 серпня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Владімір Путін зустрілися на військовій базі в американському місті Анкоридж, штат Аляска. Трамп та Путін обмінялися рукостисканнями та вирушили на переговори в одному авто.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що Трамп планує досягти згоди щодо припинення вогню. За словами самого Трампа, у разі його успішних перемовин з Путіним, він організує тристоронній саміт (Зеленський, Трамп, Путін).

15 серпня міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що будь-які рішення стосовно України не можуть ухвалюватися без неї. Він також наголосив, що перемовинам має передувати припинення вогню.