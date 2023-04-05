Раніше ЗМІ повідомляли, що США начебто мають розвіддані про використання китайських боєприпасів в Україні

Сполучені Штати Америки не бачать ознак, що Китай надсилає зброю Росії. Про це заявила представниця Держдепу Андреа Калан, пише «Суспільне».

«Поки що ми не бачимо, що Китай надсилає зброю Росії, ми бачимо, що у них партнерство з РФ, економічне партнерство, але представники США і з Білого дому, і з Держдепу говорили публічно і на закритих зустрічах, що це не в інтересах Китаю передавати летальну зброю», – сказала вона.

Представниця Держдепу також повідомила, що не має інформації про зустрічі чи дзвінки між США і Китаєм.

«Можу сказати зараз, це те, що ми говорили і публічно, і на закритих зустрічах нашим колегам в Китаї, що якщо вони допомагають Росії продовжувати агресію проти України, якщо вони надсилатимуть зброю, яка буде використана на полі бою в Україні, будуть наслідки. І ми стежимо за ситуацією. І наша позиція чітка і зрозуміла всім, і нашим колегам в Китаї також», – сказала вона.

Зауважимо, що раніше ЗМІ повідомляли, що США начебто мають розвіддані, що свідчать про те, що китайський уряд розглядає можливість постачання Росії безпілотників і боєприпасів для використання у війні проти України. Генсек НАТО заявив, що Росія просила Китай про летальну зброю.

Головне управління розвідки України поки що не зафіксувало жодного доказу постачання Китаєм зброї до Росії.