Дональд Трамп вважає, що економічний інтерес США убезпечить українські території

Сполучені Штати Америки очікують отримати від угоди з Україною про рідкісноземельні метали 20 млрд доларів доходу. Про це розповів радник Білого дому з економічних питань Кевін Гассет журналістці Келлі Маєр.

За словами Кевіна Гассета, угода з Україною про корисні копалини має насправді більшу цінність. Також Гассет стверджує, що Дональд Трамп вважає, що угода дасть можливість не лише посилити національну безпеку США, забезпечивши їх корисними копалинами, а й убезпечить українські території, оскільки «ніхто не хоче нападати на об’єкти, що належать США».

«Я вважає, що наявність певної американської власності – це спосіб забезпечити економічну цікавість США до регіону. Це, як ми сподіваємося, допоможе зберегти мир, коли він, як ми сподіваємося, настане», – підсумував Кевін Гассет.

Нагадаємо, у середу, 26 лютого, Володимир Зеленський підтвердив, що Україна та США погодили угоду щодо рідкісноземельних металів. За словами президента, в погодженій угоді немає пункту про «500 млрд доларів», а Україна не є боржником. Обидві країни будуть співвласниками фонду, в який Україна перераховуватиме 50% доходу від майбутнього видобутку корисних копалин та рідкісноземельних металів.

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що в угоді не вказані всі гарантії безпеки, які хоче Україна, у документі зазначається, що США підтримують «зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для сталого миру».