США розширили список санкцій щодо Росії в рамках «закону Магнітського»

США розширили санкційний список росіян

Департамент міністерства фінансів США з контролю за іноземними активами запровадив санкції за порушення прав людини проти 5 громадян Росії та однієї установи відповідно до «закону Магнітського» Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

«Мінфін продовжує накладати санкції на причетних до затримання, знущання та смерті Сергія Магнітського і прагне ширше реагувати на порушення прав людини в Росії. Ми зосереджені на тому, щоб притягнути до відповідальності тих, хто відповідає за жорстокі дії в Росії, включаючи позасудове вбивство Бориса Нємцова і широке переслідування ЛГБТ-людей у Чечні», - заявив заступник міністра фінансів Сигал Манделькер.

Санкції накладено на Олену Трікулю та Геннадія Карлова, які намагалася приховати відповідальність за смерть Сергія Магнітського.

Крім того, санкції накладено на командира чеченського спецпідрозділу «Терек» Абузаєда Вісмурадова за катування та вбивства представників ЛГБТ. Також санкції поширено й на спецпідрозділ «Терек».

Також під санкції потрапив Сергій Коссієв - начальник виправної колонії №7 у російській Республіці Карелія, причетний до побиття в'язнів і знущань над ними.

Ще одна особа, на яку накладено санкції, - агент голови Чечні Рамзана Кадирова, екс-заступник командира чеченського батальйону «Сєвєр» Руслан Геремєєв, якого вважають причетним до позасудових розправ, вбивств і катувань, зокрема, до вбивства опозиціонера Бориса Нємцова.

Закон Магнітського (Акт Магнітського) - закон у США та низці інших країн, що містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань і порушень прав людини, зокрема смерті російського адвоката Сергія Магнітського.

Магнітський розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян, в результаті яких було присвоєно 260 млн доларів з грошей платників податків. Він був затриманий, провів 358 днів в ув'язненні і був підданий тортурам, а потім помер у в'язниці. Колеги Магнітського вважають, що кримінальну справу проти нього відкрили як помсту за розкриття великої корупційної афери.

Закон прийняли сім років тому, пізніше він набув статусу глобального акту, який може застосовуватися проти громадян будь-якої країни, які порушують права людини.