Раніше Держдеп закрив офіс по боротьбі з дезінформацією

Сполучені Штати Америки повідомили країни Європи про відмову від спільних зусиль у боротьбі з дезінформацією з Росії, а також Китаю та Ірану. Про це повідомило Financial Times з посиланням на трьох європейських чиновників.

За даними газети, на початку вересня європейські країни отримали повідомлення від Держдепу США про те, що країна припиняє дію меморандумів про взаєморозуміння, покликаних виробити єдиний підхід до виявлення дезінформації, яку поширюють іноземні уряди. Меморандуми, підписані у 2024 році адміністрацією Джо Байдена, зокрема стосувалися протидії дезінформації з Росії, Китаю та Ірану.

Меморандуми були частиною програми Центру глобальної взаємодії (GEC) Держдепу. Основною задачею була боротьба з дезінформацією, яку поширювали за кордоном противники США та терористичні угруповання.

Зазначається, що відмова від спільних зусиль щодо дезінформації відбувається на тлі рішень адміністрації Трампа ліквідувати установи, які працювали над захистом чесності виборів у США та боролися з іноземним впливом всередині країни.

За словами Джеймса Рубіна, який був головою GEC до грудня 2024 року, цей крок є «одностороннім актом роззброєння» в інформаційній війні з Росією та Китаєм.

FT повідомило, що Центр глобальної взаємодії створили у 2011 році для протидії терористичній пропаганді. Згодом місію розширили до відстеження дезінформаційних кампаній за кордоном.

У грудні 2024 року Центр закрили після того, як Республіканська партія заблокувала продовження його мандата. Функції Центру реорганізували в офіс у Держдепі, але вже в квітні 2025 року його закрила адміністрація Дональда Трампа. Зазначається, що розірвання меморандумів є останнім кроком припинення програми.

Зазначається, що саме Центр у вересні 2024 року звинуватив пропагандистське російське видання RT у діях від імені російських розвідувальних служб з використанням кібершпигунства та у спробах маніпулювати президентськими виборами в Молдові.

GEC піддавався жорсткій критиці з боку деяких республіканців, які стверджували, що Центр відходить від своєї місії, звинувачуючи його, зокрема, у «несприятливому ставленні до думок консервативних медіа».