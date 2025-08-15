Українські військові вдарили по російському порту «Оля»

Підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили російський порт «Оля», що розташований в Астраханській області. Про це у п’ятницю, 15 серпня, повідомив Генштаб Збройних сил України.

Зазначається, що у четвер, 14 серпня, українські військові здійснили операцію для зниження можливостей Росії завдавати повітряних ударів по Україні. ССО разом іншими складовими Сил оборони вдарили по території російського морського порту «Оля».

«Цей об’єкт використовується російським агресором як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану», – наголосили у Генштабі.

Зокрема, під атаку потрапило судно «Порт Оля 4», яке було завантажене деталями до ударних безпілотників типу Shahed та боєприпасами з Ірану.

«Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 14 серпня, безпілотники уразили НПЗ у Волгоградській області та будівлю уряду на Бєлгородщині.