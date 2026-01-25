Суд Києва частково задовольнив позов бізнесмена Євгена Черняка та його компанії «Глобал Спірітс Груп»

Господарський суд Києва частково задовольнив позов бізнесмена Євгена Черняка та його компанії «Глобал Спірітс Груп» до Російської Федерації щодо відшкодування збитків за знищене спиртосховище, ухваливши виплатити лише 836 тис. грн замість понад 20 млн грн. Про це йдеться у рішення суду за 12 січня.

У документах суду йдеться, що позов стосувався майна компанії, знищеного у 2025 році під час пожежі на другому поверсі будівлі на вул. Польова, 24 у Києві, де розташовувалося орендоване офісне приміщення площею 100 м2, включно зі спиртосховищем.

Суд встановив, що договір оренди з ТОВ «УДК-Інвест», власником будівлі, не давав орендарю права звертатися до суду щодо стягнення збитків із третіх осіб, зокрема з Росії. Відповідних документів, що підтверджують право компанії вимагати повну компенсацію, у матеріалах справи не було.

Водночас задовольнили частково позов щодо іншого майна компанії, придбаного у різних постачальників і підтвердженого інвентаризацією. Саме ця частина майна дала підставу для стягнення 836 тис. грн.

Наразі засновником ТОВ «Глобал Спірітс Груп» Черняка вказано компанію «Глобал Спірітс АМГ Європа Лтд» (Кіпр), керівником якої є Володимир Провоторов.

Зауважимо, що у грудні 2023 року СБУ оголосила Черняку підозру в фінансуванні російської збройної агресії. Впродовж 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані йому підприємства перерахували до бюджету РФ приблизно 6 млрд грн. Вони закуповували в Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію. Перед початком повномасштабного вторгнення Росії Черняк покинув територію України.

Global Spirits виготовляє алкоголь, який в Україні продають під марками «Хортиця», «Мороша», «Первак», Blagoff, «Медовуха», Shustoff, «Мікадо».