Суд погодився з доводами про неефективне використання держмайна підприємством

Господарський суд Одеської області розірвав договір 49-річної оренди з компанією-орендатором будівель, складів і кранових шляхів 2-го терміналу порту «Чорноморськ» площею понад 113 тис. кв. метрів.

«Підприємство, до якого пред’явлено позов, є найбільшим боржником з орендної плати у регіоні та входить у трійку найбільших боржників по всій Україні. Зокрема, попри взяті на себе зобов’язання по своєчасній сплаті орендної плати протягом 49 років, інвестиційною компанією допущено заборгованість з орендної плати до державного бюджету на суму понад 20 млн грн», — йдеться у повідомленні прес-служби Одеської облпрокуратури.

Зазначається, що в суді довели невиконання підприємством зобов’язань перед Міністерством інфраструктури України – залучення інвестицій в розмірі 250 млн дол. та створення перевантажувального комплексу з вантажопереробкою на рівні 1,5 млн тонн у перший рік з наступним зростанням на 8 млн т на рік.

Суд погодився з доводами про неефективне використання держмайна підприємством та повернув майно у державну власність.

Варто зауважити, що за даними прес-служби Фонду державного майна України, дирекції ТОВ «Европіан Агро Інвестмент Юкрейн» повідомили про розірвання договору оренди майна у морському порту «Чорноморськ» загальною площею 113 тис. кв. метрів.