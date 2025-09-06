6 вересня нардепа доставили до суду

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора у суботу, 6 вересня, затримали та арештували народного депутата від забороненої партії «Опозиційна платформа за життя» Федора Христенка за підозрою у держзраді. Про це СБУ та ОГП повідомили у телеграмі.

«Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора затримали на території України народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії «ОПЗЖ», який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді», – йдеться у повідомленні.

Слідчі заявили, що він був завербований російською спецслужбою задовго до початку повномасштабного вторгнення. Нардеп активно виконував ворожі завдання, зокрема, налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України.

У липні 2025 року йому повідомили про підозру за державну зраду та зловживання впливом. 6 вересня його доставили до суду, який застосував до Христенка раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Варто зауважити, що ім’я нардепа правоохоронці не називають, однак джерела повідомили українським ЗМІ, що мова йде саме про Христенка.

Доповнено о 18:17. «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела повідомляє, що передання Христенка стало можливим за політичною домовленістю на найвищому рівні. Над цим за дорученням президента Володимира Зеленського працював секретар РНБО Рустем Умєров.

Нагадаємо, 21 липня СБУ повідомила про викриття Федора Христенка на посиленні російського впливу на НАБУ. За даними слідчих, він був агентом ФСБ, якого завербували ще за часів президента-втікача Віктора Януковича. Також, за даними СБУ, Христенко перебуває у тісному зв’язку із соратником Віктора Януковича Юрієм Іванющенком (відомий за прізвиськом «Юра Єнакіївський»), якого називають «смотрящим» від російської спецслужби за «ДНР».

Наступного дня, 22 липня, СБУ повідомила, що виявила у помешканні Христенка секретні матеріали та анкети детективів Національного антикорупційного бюро.

13 серпня нардепа оголосили у розшук. Тоді «Українська правда» писала, що він на початку повномасштабного вторгнення втік за кордон і живе в ОАЕ.