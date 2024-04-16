Жінці присудили 5 років ув’язнення, однак замінили реальний термін 2 роками іспитового

Ужгородський міськрайонний суд визнав винною місцеву жительку Юлію Мокшайт у залишенні в небезпеці своєї новонародженої дитини, внаслідок чого та померла. Жінці присудили 5 років ув’язнення, однак замінили реальний термін 2 роками іспитового.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 10 квітня, у лютому 2023 року Юлія Мокшайт у своїй кімнаті без допомоги медиків народила дівчинку. Вона поставила новонароджену в пакет, винесла з будинку і залишила на подвір’ї. Через 5 днів тіло дитини, покусане тваринами, знайшли. Під час експертизи встановили, що дитина, яка народилася доношеною і без вад розвитку, померла від переохолодження.

Під час судового засідання прокурор уклав з Юлією Мокшайт угоду про визнання винуватості. Зважаючи на це, суддя Олеся Лемак визнала ужгородку винною у залишенні в небезпеці, що спричинило смерть дитини, і присудила їй 5 років ув’язнення. Від відбування призначеного судом покарання обвинувачену звільнили з випробувальним строком на 2 роки. Вирок може бути оскаржений у Закарпатському апеляційному суді.