Підрядник на власний розсуд розпорядився 600 тис. грн., які мали піти на ремонт корпусу

На Тернопільщині підрядник привласнив собі 600 тис. гривень, які мали б бути використані на ремонт коледжу в Бучачі. Директор фірми, яка виконувала роботи, завищив вартість ремонту, а різницю використав на власні потреби.

Ремонт навчального корпусу в Бучацькому фаховому коледжі стартував в 2021 році. За даними слідства, директор товариства-підрядника підписав документи із завищеною вартістю робіт. На підставі цих документів на рахунок підприємства з державного бюджету перерахували майже 600 тис. гривень.

«Директор розпорядився ними на власний розсуд. Державі спричинено збитки на вказану суму. Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

Прокурори Тернопільщини скерували до суду обвинувачення щодо директора фірми стосовно ч. 2 ст. 367 КК України (неналежному виконанні службових обов’язків при ремонті місцевого коледжу, що спричинило тяжкі наслідки). Якщо суд доведе провину підрядника, то йому загрожує позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади та зі штрафом до 12 750 гривень.

Додамо, що в жовтні 2022 року студентський гуртожиток Бучацького фахового коледжу відремонтували і віддали під поселення для переселенців. На його ремонт та закупівлю меблів і техніки витратили близько 29 млн грн. Будинок було переобладнано зі студентського гуртожитку, який впродовж декількох років не функціонував.