Рожищенський районний суд виніс вирок Роману Павленку за ухилення від мобілізації. Чоловік пройшов військово-лікарську комісію й отримав повістку, однак відмовився служити в армії, пояснивши своє рішення релігійними переконаннями. За це йому призначили 1,5 року обмеження волі.

Як йдеться у вироку від 3 червня, у жовтні 2022 року Роман Павленко пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби, а 8 грудня 2023 року чоловіку вручили бойову повістку. Через три дні обвинувачений прибув до ТЦК і заявив, що з релігійних переконань відмовляється долучитися до лав ЗСУ й написав заяву про бажання проходити альтернативну (невійськову) службу.

У суді Роман Павленко розповів, що з дитинства входить до релігійної організації «Свідки Єгови», яка не допускає користування зброєю. Допитаний старійшина підтвердив, що обвинувачений був членом релігійної організації, але у березні 2022 року його відсторонили від участі у служінні через неодноразові порушення приписів. Після цього волинянин нібито часто відвідував зібрання й хотів повернутися у церку, але питання щодо його членства досі не вирішили.

Суддя Вячеслав Требик визнав волинянина винним в ухиленні від мобілізації (ст. 336 ККУ) й призначив обмеження волі на рік і шість місяців. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.