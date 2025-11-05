Ціни на цибулю стрімко впали через надлишок на ринку
Українські виробники цього тижня пропонують цибулю за цінами 5-10 грн/кг, що в середньому на чверть нижче показників минулого тижня, повідомляє EastFruit.
Чому дешевшає цибуля?
Продавці пояснюють падіння цін одразу кількома факторами:
- різке зниження попиту;
- збільшення пропозиції на ринку.
Дрібні господарства активно розпродують цибулю з необладнаних сховищ, намагаючись реалізувати урожай до настання зими.
«Попит на цибулю суттєво впав, а пропозиція продовжує зростати. Основні покупці – мережі та перекупники, які закуповують овочі для поточних продажів, оскільки продукція середньої та низької якості не придатна для тривалого зберігання», – зазначають експерти.
Цибуля в Україні зараз на 41% дешевша порівняно з аналогічним періодом минулого року. Якісні овочі здебільшого закладені на зберігання і будуть реалізовані лише в зимовий період.
До слова, загалом цього року українці відчули помітне здешевлення овочів. За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, 2025-й став «роком дефляції» для овочів, оскільки врожай виявився значно кращим, ніж торік.