Дмитро Слинько є списочником від партії «Слуга народу»

Центральна виборча комісія зареєструвала нового народного депутата від партії «Слуга народу» Дмитра Слинька. Перед цим комісія отримала постанову Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народної депутатки Анни Колісник. Про це повідомила ЦВК у вівторок, 28 жовтня.

«Розглянувши документи, Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Дмитра Слинька, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, від політичної партії “Слуга народу” під № 151», – ідеться в повідомленні.

За даними медіа, до початку політичної кар’єри Дмитро Слинько працював журналістом, був співробітником телеканалу «UA: Перший», редактором культурологічних програм, а також співпрацював з журналом «Фокус» та виданням «Кореспондент».

У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради IX скликання від партії «Слуга народу» (№151 у списку), як безпартійний, пише рух «Чесно».

У тому ж році Слинько став помічником народної депутатки від партії «Слуга народу» Євгенії Кравчук. Ще через рік влаштувався у штат «Слуги народу», де отримував зарплату.

Нагадаємо, 21 жовтня парламент проголосував за дострокове припинення повноважень народної депутатки від партії «Слуга народу» Анни Колісник. Сама ж депутатка написала заяву про відмову від мандата ще в травні.

У 2021 році Колісник потрапила в скандал через листування під час виступу у Раді тодішнього головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Журналісти зафіксували, що депутатка в приватній телефонній переписці написала, що «треба валити з цієї країни». Згодом вона пояснила, що йшлося про планування відпустки на травневі свята.

Того ж року НАЗК виявило в її декларації за 2020 рік недостовірні дані на понад 4,4 млн грн. Зокрема, Колісник не вказала у декларації дві квартири в Києві, частку в нежитловому приміщенні у Харкові та автомобіль. У 2022 році їй висунули підозру в недостовірному декларуванні. Справу передали до суду, але у 2023 році Вищий антикорупційний суд закрив провадження, наклавши на Колісник штраф за неявку на судове засідання.