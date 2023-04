Соціальна мережа Twitter після кількох місяців затримок почала видаляти сині галочки верифікації акаунту в користувачів, які не заплатили за неї. Ці позначки існують для того, щоб переконатися, що облікові записи належать тому, за кого себе видає людина. Про це пише CNN.

Кілька разів переносячи крайній термін реєстрації до 1 квітня, Twitter у четвер почав знімати галочки з тисяч застарілих облікових записів, у тому числі таких видатних діячів, як Папа Франциск, Білл Гейтс, Джоан Роулінг, Кріштіану Роналду, Кім Кардаш'ян, Бейонсе, принц і принцеса Уельські та багато інших відомих людей.

Twitter-аккаунт мільярдера Біла Гейтса залишився без галочки верифікації через неоплату (скріншот)

Деякі знаменитості звернулися до Twitter, щоб пояснити, що вони зберегли свою галочку верифікації без оплати, включно з письменником Стівеном Кінгом, який написав у Twitter: «Мій обліковий запис у Twitter говорить, що я підписаний на Twitter Blue. Я ні. У моєму обліковому записі Twitter написано, що я дав номер телефону. Я не давав».

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.

My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t.