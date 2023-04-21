Позначки верифікації у Twitter стали платними

Соціальна мережа Twitter після кількох місяців затримок почала видаляти сині галочки верифікації акаунту в користувачів, які не заплатили за неї. Ці позначки існують для того, щоб переконатися, що облікові записи належать тому, за кого себе видає людина. Про це пише CNN.

Кілька разів переносячи крайній термін реєстрації до 1 квітня, Twitter у четвер почав знімати галочки з тисяч застарілих облікових записів, у тому числі таких видатних діячів, як Папа Франциск, Білл Гейтс, Джоан Роулінг, Кріштіану Роналду, Кім Кардаш'ян, Бейонсе, принц і принцеса Уельські та багато інших відомих людей.

Twitter-аккаунт мільярдера Біла Гейтса залишився без галочки верифікації через неоплату (скріншот)

Деякі знаменитості звернулися до Twitter, щоб пояснити, що вони зберегли свою галочку верифікації без оплати, включно з письменником Стівеном Кінгом, який написав у Twitter: «Мій обліковий запис у Twitter говорить, що я підписаний на Twitter Blue. Я ні. У моєму обліковому записі Twitter написано, що я дав номер телефону. Я не давав».

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.

My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t. — Stephen King (@StephenKing) April 20, 2023

Кілька користувачів також поділилися випадками зникнення та повторної появи синьої галочки в їхніх профілях. Спочатку Twitter мав видалити всі сині галочки з 1 квітня, однак пізніше він зберіг застарілі облікові записи зі спливаючим повідомленням про те, що обліковий запис або застарілий, або підписаний на Twitter Blue.

Тепер користувачам доведеться платити за синю галочку в межах пропозиції «Twitter Blue», яка, як сподівається Ілон Маск, допоможе вирішити фінансові проблеми компанії. Як зазначається, попри деякі зміни в політиці організації за останні кілька місяців, схоже, що процес видалення вже почався.

Згідно з новими правилами Twitter, блакитні галочки, які колись показували офіційні підтверджені облікові записи, почнуть видалятися з облікових записів, які не платять за це. Натомість організації, які бажають отримати галочки верифікації, повинні сплачувати щомісячну плату в розмірі 1000 доларів США, щоб отримати золоту галочку підтвердження, тоді як індивідуальні облікові записи повинні платити 8 доларів США на місяць за синю.

З грудня Twitter запровадив три різнокольорові значки підтвердження: золоті галочки використовуються для організацій, сірі галочки для державних облікових записів або багатосторонніх організацій, а сині галочки використовуються для індивідуальних облікових записів, пише ВВС.

Human Rights Watch is not paying for the #BlueCheckMark - here's why: https://t.co/1fp25DumH9 pic.twitter.com/QjpsoV5PCH — Human Rights Watch (@hrw) April 20, 2023

Послуга підписки принесе дохід Twitter. Однак висловлюються занепокоєння, що без процесу перевірки буде важко відрізнити справжні облікові записи від імітаторів.

Зауважимо, що раніше стало відомо, що деякі знаменитості заявили, що не платитимуть Ілону Маску за синю галочку.