Незадекларовану валюту вилучили на митниці

У пункті пропуску «Краківець-Корчова» львівські митники зупинили 25-річного водія кросовера Škoda Kodiaq, який намагався перевезти за кордон 30 тис. доларів у шкарпетках та ще 10 тис. доларів під сидінням авто. Незадекларовану валюту вилучили.

Як повідомили у середу, 3 вересня, у Львівській митниці, 25-річний водій Škoda Kodiaq, мешканець Львівщини, прямував на виїзд з України. Для проходження митного контролю він обрав смугу «зелений коридор». Під час усного опитування чоловік повідомив, що вони з пасажиром переміщують по 10 тис. доларів.

Але згодом працівники митниці виявили під водійським сидінням ще 10 тис. доларів, прикритих дорожньою сумкою. Ще 30 тис. доларів були заховані під штанинами у шкарпетках водія. Сума прихованої валюти у гривневому еквіваленті перевищила 1,6 млн грн.

Водій намагався вивезти валюту без декларування на митниці

У результаті задекларовані усно 20 тис. доларів водію та пасажиру повернули. Решту 40 тис. доларів вилучили до вирішення справи у суді. На порушника склали адмінпротокол за переміщення товарів з приховуванням від митного контролю (ч.1 ст. 483 МКУ).