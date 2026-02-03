Потенційні забудовники наразі готують необхідні документи

У Чернівцях будівельні фірми планують зведення трьох житлових кварталів загальною площею майже на 50 гектарів. Про це розповіла керівниця департаменту архітектури та урбаністики Чернівецької міської ради Мар'яна Гаврилица, повідомляє «Молодий Буковинець». Багатоповерхівки планують зводити на вул. Хотинській, у мікрорайоні «Гравітон» та на вул. Кармелюка, 78.

За словами посадовиці, один із житлових мікрорайонів планують звести на місці колишніх цукрового та спиртового заводів. Для цього передбачено 36 га на вул. Хотинській.

«Це буде житловий комплекс з набережною над Прутом. Проєкт, який представив забудовник, – новий, у місті ще такого мікрорайону не було. Мають намір також збудувати інфраструктуру: приватну школу, дитсадок, торгівельний комплекс», – додала Мар'яна Гарилица.



Ще одна житлова забудова на 2 га може з’явитися на вулиці Кармелюка, 78, на території цегельного заводу №3. Житло там будуватиме відомий на Прикарпатті забудовник ТОВ «Будівельна компанія "Ярковиця"». Окрім будинків, там також передбачені об'єкти торго-розважальної інфраструктури.

У мікрорайоні «Гравітон» планують побудувати багатоповерхівки на території 13 га. Йдеться про земельну ділянку між вулицями Руською та Комунальників, неподалік Чернівецького тролейбусного управління.

Мар'яна Гаврилица додала, що наразі йдеться лише про наміри забудовників. «Дозвільних документів ми ще не надавали, тому наразі невідомо, коли буде початок будівельних робіт. Але ми справді чекаємо на будівельний бум у місті», – зазначила посадовиця.

За її словами, у місто мають намір зайти три великі будівельні фірми з Івано-Франківська. Йдеться про «Благо-груп» родини Луцьких. Андрій Луцький є підприємцем і співвласником компанії Blago, яка фігурує у скандалі навколо забудови прилеглої до львівського аеропорту землі у Сокільниках.

Серед потенційних забудовників також – ТОВ «БК “Ярковиця”», яким володіють Тарас і Микола Балагури, сини відомого покійного бізнесмена з Івано-Франківська та депутата міської ради Володимира Балагури.

Ще одна фірма, зацікавлена будівництвом у місті, – VD Group. ТОВ «В. Д. Груп» входить до бізнес-групи родини Василя та Інесси Кавлак, які пов'язані з нерухомістю в Буковелі та сонячною енергетикою.