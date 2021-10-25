На Львівщині внаслідок зіткнення автомобілів Ford та Opel травми отримали два водії

На Львівщині внаслідок зіткнення автомобілів Ford та Opel травми отримали два водії. Дорожньо-транспортна пригода сталася у ніч із суботи на неділю, 24 жовтня, о 03:30, на автодорозі між селищем Красне та містом Буськ у Золочівському районі. З'ясувалося, що водій Ford перебував у стані алкогольного сп'яніння. Рівень алкоголю в його крові перевищував норму в понад 10 разів. Результат – 2,1 проміле, при максимально дозволеному 0,2 проміле.

«Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобілі Opel Zafira та Ford Fusion. Внаслідок ДТП водії отримали травми та були госпіталізовані. Встановлено, що на момент зіткнення водій Ford Fusion перебував у стані алкогольного сп’яніння», – повідомили у поліції.

За кермом Opel Zafira був 18-річний мешканець м. Буськ. Автомобілем Ford Fusion керував 28-річний мешканець Золочівського району.

У поліції ZAXID.NET повідомили, що перевірка водія на стан сп’яніння показала результат 2,1 проміле. Про травми водіїв у поліції інформації не надали.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.