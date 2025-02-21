У вказаних планах може звучати також і про «перемогу Росії над НАТО»

Російські пропагандисти отримали вказівку від Кремля просувати переможні наративи до роковин вторгнення в Україну. Відтак росіяни можуть оголосити про начебто свою перемогу у війні. Про це у п’ятницю, 21 лютого, повідомила українська розвідка.

У ГУР вважають, що пропагандистська армія та спецслужби Росії за вказівкою з Кремля активізують зусилля для розпалювання зневіри серед українського суспільства, дестабілізації ситуації всередині держави та дискредитації України серед держав-партнерів, які надають критично важливу військову допомогу. Серед ключових наративів ворожих інформаційних атак розвідники відокремили такі:

«Захід зрадив Україну»,

«Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон»,

«США і Росія про все домовились за спиною України»,

«Українська влада – нелегітимна»,

«Українська армія програє на фронті»,

«Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги».

Крім того, росіяни готуються оголосити про начебто перемогу у війні проти України до річниці повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2025 року. У вказаних планах може звучати також і про «перемогу Росії над НАТО», оскільки тривалий час російська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом.



«Спецслужбам держави-агресора Росії кремлівські вожді доручили максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США і Росії у Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року», – наголошують у повідомленні.



Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди Росії – прикрити статус воєнного злочинця, покликаючись до начебто готової до мирного врегулювання «конструктивної сторони конфлікту». У ГУР додають, що у цій частині роботи російські спецслужби атакують партнерів України в Європі, які не відмовляються, а навпаки – нарощують підтримку нашої держави. Для таких європейських урядів Кремль застосовує штамп «ворогів миру».

Раніше також стало відомо, що росіяни запустили фотокампанію для зменшення підтримки України перед виборами в Німеччині.