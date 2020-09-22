У київській міській клінічній лікарні №4 протягом двох днів, 21 та 22 вересня, двоє хворих на коронавірус пацієнтів покінчили життя самогубством, вистрибнувши із вікна другого поверху. Про це повідомило «Громадське» із посиланням на речницю Київської міської прокуратури Надію Максимець.

Як зазначає «Українська правда», попередня версія слідства – самогубство. Заступник головного лікаря з медичних питань Георгій Аксютін у коментарі «Громадському» повідомив, що загиблі перебували в одному приміщенні та лікувалися від Covid-19.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Всі обставини інциденту наразі встановлюються.

«Київ Оперативний» відзначив, що чоловіки покінчили із собою, вистрибнувши із вікна другого поверху. На опублікованому пабліком фото видно, що висота другого поверху сягає близько 4-5 метрів.

Як інформував ZAXID.NET, 24 квітня в лікарні скоїв самогубство житель Тернополя, який перебував на обсервації після повернення з Польщі.