У п'ятницю, 28 січня, в семи школах Львова організували тимчасові пункти вакцинації для вчителів, які щепились бустерною дозою. Один із таких облаштували у Львівській академічній гімназії при НУ «Львівська Політехніка» на вул. С. Бандери. Отримати третю дозу захисту від коронавірусу туди прийшла Стефанія Притуляк, яка працює в ліцеї №28 Львівської міської ради.

«Я імунізувалась двічі, тому щодо бустеру питань навіть не виникало! Мені подобається, що нас вакцинують у суботу-неділю, аби опісля можна було трохи відпочити», – розповіла вчителька.

До гімназії зійшлися педагоги з кількох ближніх шкіл. Спочатку вони заповнюють згоду про вакцинацію, відтак щепляться. На вибір є дві мРНК-вакцини: Pfizer та Moderna. Ними сьогодні планують імунізуватись понад 80 людей.

«Це зручно, практично в центрі, нашим колегам не потрібно їхати кудись далеко. Ми обрали просторий кабінет, щоби, згідно із вимогами карантину, зберігати дистанцію одне між одним», – розповіла директорка академічної гімназії Леся Юхман.

Зазначимо, також точки вакцинації організували у СЗШ №67 – вул. Сяйво, 18, СЗШ №91 – вул. Варшавська, 58, СЗШ №98 – вул. К. Трильовського, 12, ліцеях №15 (вул. Патона, 7), №37 (вул. Солодова, 6), ім. Івана Пулюя та академічній гімназії на вул. С. Бандери, 14.

Нагадаємо, уряд дозволив бустерну дозу через три місяці після другого щеплення. А вакциновані бустерною дозою українці додатково отримають по 500 грн.

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