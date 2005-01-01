У Львові поліцейські затримали менеджера, що вкрав ₴30 тис. з сейфу директора магазину

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 11:474360

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Правоохоронці оголосили про підозру менеджеру, що вкрав гроші з сейфу директора одного з львівських магазинів. Як інформує прес-служба ГУ НП у Львівській області, 21-річний львів’янин вкрав понад 30 тис. грн.

Інформація про викрадення грошей надійшла у Франківський ВП ще 9 січня. Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 21-річний львів’янин, який займав менеджерську посаду в торговому закладі.

Чоловікові оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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