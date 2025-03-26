«Підприємство "Турист"» у 2018 році виграло тендер на реконструкцію території собору Юра

Львівський апеляційний суд 19 березня скасував вирок Галицького райсуду, яким ексдиректора ТОВ «Підприємство "Турист"» Володимира Смалюха засудили на сім років з конфіскацією всього майна. Крім цього, Смалюх сплатив до держбюджету 2 млн грн. Підприємця звинувачували у зловживанні службовим становищем під час реконструкції території біля собору Юра. Тоді слідчі поліції стверджували, що «Підприємство "Турист"» отримало 2 млн грн за невиконані роботи. Однак апеляційний суд відправив справу на повторний розгляд.

Зазначимо, що апеляційний суд не повідомляє причини скасування вироку. Ухвалу винесла колегія суддів під головуванням Тетяни Урдюк.

Нагадаємо, що у вироку за 18 жовтня 2024 року йдеться, що ТОВ «Підприємство "Турист"», яким керував Володимир Смалюх, у 2018 році уклало договір з управлінням капітального будівництва Львівської облдержадміністрації на впорядкування території обходу навколо собору Святого Юра. Вартість робіт становила 4,9 млн грн.

За матеріалами справи, Володимир Смалюх надав неправдивий звіт виконаних робіт та їхню вартість і привласнив 2 млн грн. У суді підприємець не визнав провину й запевняв, що у його діях відсутній склад злочину. За словами Смалюха, всі роботи ТОВ «Підприємство "Турист"» виконало належно, а судові експерти помиляються. Обвинувачений розповів, що за проєктом мав використовувати клінкерну цеглу, але такої не виготовляли в Україні, тому заміну матеріалу усно узгодили із замовником. Вартість цегли була більшою, бо її доставляли з Сум.

Обвинувачений наголошував, що під час робіт на території Собору Юра в замовника не виникало зауважень. Представники адміністрації розповіли, що акти виконаних робіт підписував їхній колишній працівник, який помер до судового розгляду. Він не повідомляв про невідповідність виконаних робіт проєктно-кошторисній документації.

Попри свідчення Володимира Смалюха суддя Людмила Мироненко визнала його винним у привласненні майна (ч. 5 ст. 191 ККУ) та призначила сім років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Крім цього, йому на три роки заборонили займатися підприємництвом у сфері будівництва на замовлення органів державної влади.

Додамо, що також обвинуваченому призначили сплатити 2 млн грн компенсацій. Крім цього, у Володимира Смалюха конфіскували помешкання та п'ять автомобілів.

Нагадаємо, що у травні 2024 року підозру у розкраданні грошей, яку отримав колишній виконроб ТОВ «Підприємство "Турист"». Він міг привласнити 329 тис. грн під час реставрації собору Святого Юра. Також у вересні 2023 року АМКУ оштрафував «Підприємство "Турист"» та «Будівельно-монтажне підприємство Євробуд» на 68 тис. грн. Компанії розіграли між собою тендер на ремонт в соборі.