Висота будинків становитиме 6-7 поверхів

У мікрорайоні Збоїща у Львові збудують житловий квартал із громадськими приміщеннями та підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження погодив виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні у вівторок, 21 березня.

Йдеться про дві ділянки на вул. Миколайчука, в районі вул. Щурата, загальною площею 0,78 га. Вони перебувають у приватній власності та належать до земель житлової та громадської забудови.

Ділянка будівництва виділена червоним

Згідно з МУО, висота будинків не має перевищувати 7 поверхів (26 м) , а відсоток забудови ділянки – 50%. У будинках заплановано 344 квартири та 316 паркомісць.

«Ми отримали два гарантійні листи від заявників. Перший стосується того, що вони готові покращити інфраструктуру району в межах передбачених пайових внесків, які діяли в попередні періоди, а так само, в доповнення до попереднього, вони готові передбачити місця для денного перебування дітей у перших поверхах будинків і готові прокласти за власний кошт дорогу», – повідомив під час засідання виконавчого комітету головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Дозвіл на будівництво ЖК отримало ТзОВ «Леополіс Сіті Девелопмент». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована у Львові чотири роки тому та належить будівельній компанії «Лев Девелопмент». Її бенефіціарними власниками є Василь Левицький та Олександр Островський.