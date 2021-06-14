Підозрюваного у наїзді на протестувальників у Міннеаполісі затримали

У ніч на понеділок, 14 червня, в американському місті Міннеаполіс внаслідок наїзду автомобіля на протестувальників померла одна людина, ще двоє дістали поранення, повідомила поліція міста.

«О 23:39 транспортний засіб в’їхав у протестувальників на перехресті вулиць Lake Street та Girard. Підозрюваного заарештували та взяли під варту. Трьох людей відвезли до лікарні – одна з них у дуже критичному стані», - йдеться в повідомленні.

11:39 PM, vehicle drives into protesters on Lake Street / Girard. Suspect arrested and taken into custody. 3 protesters transported to hospital by EMS - 1 very critical. — Minneapolis Police (@MinneapolisPD) June 14, 2021

Згодом правоохоронці оновили інформацію, що одна із постраждалих – жінка – померла внаслідок травм, отриманих від наїзду.

Adult female is pronounced deceased at hospital as a result of the crash in Uptown other injured party has non-life-threatening injuries. — Minneapolis Police (@MinneapolisPD) June 14, 2021

Наразі поліція встановлює мотиви злочину. Підозрюваний проходить медичне обстеження.

Протести відбувалися у зв'язку з нещодавньою стріляниною поліцейських по афроамериканцю Вінстону Сміту, який був убитий під час затримання.