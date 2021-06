У ніч на понеділок, 14 червня, в американському місті Міннеаполіс внаслідок наїзду автомобіля на протестувальників померла одна людина, ще двоє дістали поранення, повідомила поліція міста.

«О 23:39 транспортний засіб в’їхав у протестувальників на перехресті вулиць Lake Street та Girard. Підозрюваного заарештували та взяли під варту. Трьох людей відвезли до лікарні – одна з них у дуже критичному стані», - йдеться в повідомленні.

