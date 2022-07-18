У Мостиськах відкрили наметове містечко для переселенців
Переселенці, що житимуть у наметовому містечку, отримуватимуть безкоштовне триразове харчування
У неділю, 17 липня, на Львівщині відкрили наметове містечко для переселенців. Загалом тут зможуть проживати 100 людей.
Як повідомили у прес-службі Львівської ОВА, на території Мостиського закладу загальної середньої освіти №1 відкрили наметове містечко для внутрішньо переміщених осіб.
Містечко облаштували волонтери швейцарської організації Remar S.O.S упродовж двох місяців.
Тимчасовий табір на 100 місць у наметі площею 500 м2. Тут є спальні місця із ліжками, матрацами та подушками. Є також їдальня, де переселенці отримуватимуть безкоштовне триразове харчування, душові та туалети.
Нагадаємо, у Львові вже діють три модульні містечка – на території Стрийського парку, на вул. Пулюя та на Сихові, а також окреме містечко для вагітних і переселенок із дітьми. На Львівщині модульне містечко відкрили у селі Хоросно Солонківської громади, ще одне будують поблизу Яворова та в селі Борятин.