ДТП сталася ввечері на вулиці Івана Франка

Смертельна аварія в Мукачеві сталася ввечері 4 лютого на вулиці Івана Франка. 31-річний мукачівець на Audi збив 53-річного місцевого жителя.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 5 лютого, внаслідок ДТП чоловік загинув на місці.

«Провівши першочергові слідчі дії правоохоронці встановили, що 31-річний мукачівець, керуючи автомобілем «Audi», допустив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм 53-річний місцевий житель помер на місці події», – інформують у поліції.

Відкрито кримінальну справу, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років

Водій за кермом був тверезий. Його автівку помістили на арештмайданчик, а у справі призначать низку експертних досліджень.

За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.