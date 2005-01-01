У Німеччині судять українського водія вантажівки за смертельну ДТП з поліцейськими

П'яний українець на вантажівці протаранив патрульне авто: загинула поліцейська

У німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія судять 49-річного водія вантажівки з України Валерія Ю. Далекобійника звинувачують у тому, що 27 грудня 2017 року він, перебуваючи за кермом вантажівки, наїхав на поліцейський автомобіль, унаслідок чого загинула 23-річна співробітниця поліції. Ще двоє поліцейських отримали тяжкі травми, інформує Deutsche Welle.

У день аварії в крові підсудного виявили неприпустимо високий вміст алкоголю - близько 2,6 проміле.

Вантажівка врізалася в автомобіль зі швидкістю 71 км/год. Водій не загальмував, внаслідок чого вантажівка з розтрощеним авто проїхала ще близько 200 метрів.

Адвокат підсудного повідомив, що під час їзди його підзахисний випив багато знеболювальних таблеток через біль у стегнах. Але таблетки біль не втамували. Згодом, послухавшись поради, разом з колегою-росіянином він випив горілки. Валерій Ю. планував продовжити подорож наступного дня, але сів за кермо ввечері того ж дня, коли вживав алкоголь. Невдовзі після виїзду з майданчику для вантажівок сталася аварія на автобані А61.

Сам підсудний каже, що нічого не пам'ятає про трагічний інцидент. За скоєння смертельної ДТП українцеві загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в ніч на 28 грудня 2017 року на автодорозі поблизу німецького міста Фірзен вантажівка з українськими номерами врізалася в поліцейський автомобіль.