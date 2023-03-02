Опозиція вивела десятки тисяч людей на проросійські мітинги у Молдові

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан вважає, що Росія не має достатніх ресурсів для вторгнення у Молдову. Про це він сказав у ефірі румунського національного телебачення, передає видання Newsmaker.

За його словами, Росія не може напасти на Молдову через територіальну віддаленість та те, що між обома державами розташована Україна.

«У Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Ясно також, що Росія не може вторгнутися в Молдову військовим шляхом», – сказав Дорін Речан.

Водночас, зазначив прем’єр-міністр, у Молдови достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї.

«А придністровський регіон, як і ми, прагне миру і стабільності. Росія веде гібридну війну – багато пропаганди, дезінформації, просування певних провоєнних наративів. Але я впевнений, що їм не досягти успіху. Усі ці хвилі – радше інформаційна війна, ніж реальний стан справ», – додав він.

Також прем'єр запевнив, що система протиповітряної оборони України захищає і Молдову.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про «план Росії взяти Молдову під свій контроль». Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила, що молдовська сторона отримувала від України дані про наміри Росії провести кампанію з дестабілізації ситуації в державі.

Президентка Молдови Мая Санду підтвердила цю інформацію і заявила, що за допомогою протестів опозиції РФ має намір здійснити держпереворот у Молдові та змінити владу в Кишиневі. Дорін Речан заявив, що Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі, аби перекинути своїх військових до Молдови.

Згодом у Молдові почались проросійські протести, підтримані опозицією, участь у яких беруть завезені росіяни.