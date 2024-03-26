Чоловіків затримали одразу після передачі ними 50 тис. доларів

У вівторок, 26 березня, у Сумах затримали двох місцевих депутатів, які за 100 тис. доларів намагались підкупити начальника Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як розповіли у відомстві, правоохоронці викрили двох депутатів Сумської обласної ради, один з яких одночасно обіймає посаду головного лікаря місцевого медичного закладу на пропозиції та наданні 100 тис. доларів хабаря.

Депутати пропонували гроші начальнику Сумської МВА Олексію Дрозденку за об’єднання двох медичних установ, що забезпечило б збільшення фінансування, а також за залишення на посаді головного лікаря цієї об’єднаної лікарні чоловіка, який і пропонував хабар. Крім того, депутати обіцяли надавати посадовцям військової адміністрації 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу.

Чоловіків затримали одразу після передачі ними 50 тис. доларів. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Як зазначає «Суспільне», у Сумах планували об'єднати міську клінічну лікарню №5 та лікарню Святого Пантелеймона. За приєднання клінічної лікарні №5 до КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» депутати голосували на засіданні сесії 23 лютого 2022 року. Рішення скасували у грудні 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка 1 листопада 2023 року. Днем раніше глава держави створив Сумську МВА. Цьому передувало рішення Вищого антикорупційного суду, який відсторонив від посади мера міста Суми Олександра Лисенка через підозру у корупції.